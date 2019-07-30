В России отзывают опасные грудные имплантаты, вызывающие лимфому

С российского рынка отзывают три медицинских изделия производства компании Allergan, использование которых может привести к возникновению опухолевого заболевания — анапластической крупноклеточной лимфомы. Об этом сообщает пресс-служба Росздравнадзора.

Как уточнили в ведомстве, информация о добровольном отзыве производителем некоторых медицинских изделий была получена 29 июля. Причиной стало обновление глобальных данных по безопасности, которые касаются "несчастных случаев развития анапластической крупноклеточной лимфомы, ассоциированной с имплантатами молочной железы".

Отзыву подлежат грудные имплантаты Natrelle и Natrelle 150, а также тканевой эспандер Natrelle 133 Plus.

На время отзыва продукции клиенты компании могут обратиться за поддержкой по телефону 8(495)974-03-53 и электронному адресу MW-MedInfo@Allergan.com.

Ранее Лайф сообщал, что специалисты Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выявили не менее 457 подтверждённых случаев анапластической крупноклеточной лимфомы у женщин, установивших себе имплантаты в последние несколько лет.