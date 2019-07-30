Глава Сахалина представил Путину доклад о развитии региона

В частности, руководитель региона рассказал российскому лидеру о здравоохранении и жилье в Сахалинской области.

Президент России Владимир Путин провёл встречу с врио губернатора Сахалинской области Валерием Лимаренко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы с главой государства врио руководителя региона представил доклад по социально-экономическому развитию Сахалина. В частности, Лимаренко отметил динамичный рост развития области.

— Динамика валового регионального продукта — 5,9 процента в год, темп. Динамика промышленного производства — 6,4 процента, — заявил он. — Что касается добычи нефти, за последние два года рост 11 процентов, газа — 8,3 процента, добычи угля — 41,5 процента (фактически 20 процентов в год). То есть это динамично развивающийся регион, и ожидаются большие, серьёзные перспективы.

Отдельно была затронута тема аварийных домов. Сейчас к данной категории относится свыше 9% всего жилья — более миллиона квадратных метров. Непригодным признано уже 400 тысяч "квадратов". По этому направлению власти региона ведут работу с Минобороны, в собственности которого находится около 13 тысяч гектаров земли. Некоторые участки будут переданы под новое жильё. Доложено главе государства и о дорожной инфраструктуре. Губернатор попросил президента поддержать идею присвоения трассе до Охи федерального статуса.

— В этом году мы увеличили на 60 процентов дорожный фонд и капитальное строительство увеличили на 90 процентов. В первую очередь строим дороги там, где живут люди, то есть именно в муниципалитетах. И не просто дороги, а дороги с ливневой канализацией, с освещением, с благоустройством. Люди это видят, благодарят за то, что мы увидели эту проблему. И мы эту проблему, буквально с этого года, начинаем решать, — сказал врио губернатора.

Помимо этого был обозначен ряд вопросов в сфере здравоохранения. По словам Лимаренко, существует необходимость разобраться с неутешительными показателями региона по продолжительности жизни, смертности, а также по онкологическим заболеваниям. Сейчас в районы Сахалина выезжают 25 передвижных комплексов, где граждане могут пройти осмотр. С апреля работает горячая линия "1-300", где можно записаться к врачу.

— Мы приняли решение о том, что населению нужна стопроцентная диспансеризация, — отметил он.

Лимаренко обратил внимание и на кадровый вопрос в здравоохранении. Сейчас медучреждения региона укомплектованы на 70%. Чтобы решить вопрос с нехваткой кадров, с апреля на Сахалине увеличивают зарплату медработникам на 30%.

В регионе активно внедряется практика регионального управления по повышению качества жизни граждан. К примеру, сейчас на авиарейсах внутри региона начал действовать единый тариф, запущен ютуб-канал главы региона, в котором отображена повседневная работа врио губернатора и его команды, запущена профилактическая акция "Здоровье", появилось более 40 мест для свободного вылова лосося.