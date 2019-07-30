Жители Тулуна пожаловались на прибывающую воду — видео

В городе из-за паводка объявлен перерыв в движении на участке федеральной трассы "Сибирь".

Жители Тулуна жалуются на прибывающую в город воду. В распоряжении Лайфа оказалась запись, на которой видны затопленные автозаправки и мост.

— Вот он, наш федеральный мост: путь к нему перекрыт и с этой стороны, и с той тоже, — говорит автор видео.

По данным городской администрации, уровень воды в реке Ия по состоянию на 19:00 мск составил 1118 сантиметров, за два часа увеличившись на девять сантиметров — это выше критических значений.

Как писал Лайф, в Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы "Сибирь".