Жители Тулуна пожаловались на прибывающую воду — видео

Жители Тулуна жалуются на прибывающую в город воду. В распоряжении Лайфа оказалась запись, на которой видны затопленные автозаправки и мост.
— Вот он, наш федеральный мост: путь к нему перекрыт и с этой стороны, и с той тоже, — говорит автор видео.
По данным городской администрации, уровень воды в реке Ия по состоянию на 19:00 мск составил 1118 сантиметров, за два часа увеличившись на девять сантиметров — это выше критических значений.
Как писал Лайф, в Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы "Сибирь".
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