Жители Тулуна пожаловались на прибывающую воду — видео

214

В городе из-за паводка объявлен перерыв в движении на участке федеральной трассы "Сибирь".

Жители Тулуна жалуются на прибывающую в город воду. В распоряжении Лайфа оказалась запись, на которой видны затопленные автозаправки и мост.

Вот он, наш федеральный мост: путь к нему перекрыт и с этой стороны, и с той тоже, — говорит автор видео.

По данным городской администрации, уровень воды в реке Ия по состоянию на 19:00 мск составил 1118 сантиметров, за два часа увеличившись на девять сантиметров — это выше критических значений.

Как писал Лайф, в Тулуне из-за паводка закрыли участок федеральной трассы "Сибирь".

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×