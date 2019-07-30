Росгидромет не исключил, что сибирский смог накроет Москву

По словам экспертов, чтобы дым добрался до столицы, достаточно антициклону завоевать Сибирь.

Вероятность поступления задымлённого сибирскими пожарами воздуха в Москву близка к нулю, однако такая вероятность всё же есть. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Росгидромета.

— Не равна нулю, поскольку в циркуляцию сибирского циклона втягиваются пирогенные продукты лесных пожаров. Они, безусловно, оседают, вымываются в процессе переноса, но мельчайшие частицы могут удерживаться в атмосфере до нескольких недель и переноситься на тысячи километров, — рассказали в службе.

Метеорологи не исключили, что небо над Москвой может прикрыть "едва заметная дымка пирогенных аэрозолей". Для этого достаточно, чтобы в Сибирь пришёл антициклон.

— В 2016 году, когда столицу накрыли сибирские пожары (в НАО, ХМАО), виновником запаха гари в московском воздухе был антициклон, который пробрался на Полярный Урал, оторвавшись от отрога азорского антициклона. В предстоящую декаду подобного сценария атмосферой не предусмотрено, — заметили в пресс-службе.

Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что режим чрезвычайной ситуации введён уже в пяти российских регионах из-за лесных пожаров, леса горят на площади уже 2,7 миллиона гектаров.