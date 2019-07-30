Президент Казахстана уволил мэра за видео из Лондона

Представитель администрации президента призвал чиновников быть настоящими слугами для народа.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уволил главу города Шымкента Габидуллу Абдрахимова после того, как тот опубликовал видео из Лондона в своём инстаграме. Об этом сообщает пресс-служба президента.

На кадрах Абдрахимов называет Лондон столицей мира, а также говорит, что жить и работать нужно в Казахстане, а путешествовать по всей планете. Видео вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. Некоторые обвинили мэра в хвастовстве. Сам Абдрахимов сказал, что находился в столице Великобритании в командировке.

В администрации президента отметили, что мэр исчерпал кредит доверия. Также представитель Токаева Крымбек Кушербаев призвал чиновников быть настоящими слугами народа и вести себя соответственно.