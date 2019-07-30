В Шереметьево стабилизировали ситуацию с багажом

Ситуация с багажом в московском аэропорту Шереметьево стабилизировалась. Об этом заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.
— Глобально, с точки зрения решения вопросов багажа, Шереметьево исправилось. По состоянию уже на сегодня где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию, — отметил министр.
По его словам, аэропорт набрал дополнительный персонал, повысил заработную плату грузчикам и переориентировал потоки.
Как ранее сообщал Лайф, из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево возбуждено 38 дел об административных правонарушениях и уволен ряд руководителей.
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