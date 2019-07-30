В Шереметьево стабилизировали ситуацию с багажом

Это произошло в том числе благодаря набору дополнительного персонала и повышению зарплаты грузчикам.

Ситуация с багажом в московском аэропорту Шереметьево стабилизировалась. Об этом заявил глава Минтранса России Евгений Дитрих.

— Глобально, с точки зрения решения вопросов багажа, Шереметьево исправилось. По состоянию уже на сегодня где-то неделю назад они стабилизировали ситуацию, — отметил министр.

По его словам, аэропорт набрал дополнительный персонал, повысил заработную плату грузчикам и переориентировал потоки.

Как ранее сообщал Лайф, из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево возбуждено 38 дел об административных правонарушениях и уволен ряд руководителей.