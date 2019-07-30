В Белоруссии вынесен второй в 2019 году смертный приговор

Расстрелу в СИЗО № 1 Минска будет подвергнут 50-летний мужчина, совершивший двойное убийство.

В Белоруссии вынесли второй смертный приговор за год. Как сообщает правозащитный центр "Весна", 30 июля Витебский суд приговорил к высшей мере наказания виновного в убийстве двух пенсионерок.

Прокурор во время определения меры наказания обратил внимание на один отягчающий фактор — обвиняемый, лишивший жизни двух пожилых женщин, убивал и раньше.

Отметим, что В. Павлов совершил двойное убийство 30 декабря 2018 года. В деревне Присушино Витебского района 50-летний мужчина ворвался в дом к двум сёстрам-пенсионеркам и избил их. Мужчина похитил деньги и несколько бутылок вина, после чего скрылся.

Гособвинитель признал Павлова виновным и квалифицировал действия мужчины как "особо опасный рецидив преступления".

Обвиняемый в свою очередь раскаялся в содеянном и попросил не применять к нему исключительную меру наказания. Однако суд пожелание мужчины не учёл.

Напомним, Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где применяется смертная казнь. При этом с 2000 года количество смертных приговоров, выносимых судами, постепенно сокращается. Примечательно, что применение смертной казни в республике регулярно подвергается критике со стороны ЕС и ПАСЕ, а также других международных организаций. Но сами граждане Белоруссии в большинстве своём считают, что смертная казнь в стране не должна быть отменена.