Генконсульство РФ направило Киеву ноту из-за ареста танкера

Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что в консульство от украинской стороны не поступало каких-либо документов по танкеру. Не поступало до настоящего времени и ответа на ноту.

Ранее сообщалось, что Украина арестовала задержанный СБУ российский танкер Nika Spirit. В Киеве утверждают, что судно осенью 2018 года якобы блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе. Экипаж судна был допрошен, позже его отпустили. В Москву моряки прибыли рейсом из Кишинёва.