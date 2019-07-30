Генконсульство РФ направило Киеву ноту из-за ареста танкера

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Фото © Facebook / Анатолій Матіос

Генконсульство России в Одессе направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг российского танкера. Об этом сообщает ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что в консульство от украинской стороны не поступало каких-либо документов по танкеру. Не поступало до настоящего времени и ответа на ноту.

Ранее сообщалось, что Украина арестовала задержанный СБУ российский танкер Nika Spirit. В Киеве утверждают, что судно осенью 2018 года якобы блокировало украинские военные корабли в Керченском проливе. Экипаж судна был допрошен, позже его отпустили. В Москву моряки прибыли рейсом из Кишинёва.

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