"Протест ради фоток". Эксперт указал, чем себя выдали зачинщики акции 3 августа

Политолог Олег Матвейчев уверен, что оппозиция провернула многоходовочку с выборами в Мосгордуму только ради провокаций в объективе фотокамер.

Член Экспертного совета ЭИСИ Олег Матвейчев увидел скрытый манёвр в решении оппозиции отказаться от согласованной акции протеста на проспекте Академика Сахарова 3 августа. Об этом он рассказал в беседе с Лайфом. По словам политолога, законный митинг, тем более в этой локации, был выгоден организаторам и с точки зрения численности, и с точки зрения символизма, но они отвергли эту возможность.

— Людям предложили "намоленное" место, которое всегда оппозиция с удовольствием брала. Тем более если они хотят показать какое-то большое количество людей, потому что на санкционированные акции приходит гораздо больше людей, чем на несанкционированные, — указывает собеседник Лайфа.

По словам Матвейчева, это говорит только о том, что организаторы этих акций хотят не площадки для политического высказывания и уж тем более не регистрации в качестве кандидатов в Мосгордуму, что изначально было формальным поводом для сбора.

— Они хотят конфликта, — убеждён эксперт. — Хотят, чтобы было больше фоток, на которых запечатлены беременные женщины на фоне Росгвардии, инвалиды на фоне Росгвардии, подростки с какими-нибудь окровавленными головами и так далее.

По мнению политолога, Навальный и вся его команда специально сделали электоральный самострел, включив в свои подписные листы "мёртвые души" и жителей других городов.

— Никуда баллотироваться они не хотели. Это заранее задумывалось исключительно как провокация, чтобы свою "секту" сплотить, сказать, мол, "нас не пускают". Выборы для них — это повод для провокаций и фоток, которые пойдут большим потоком на Запад, — заключил он.

С политологом согласен и член Совета по правам человека Кирилл Кабанов. Ранее он выразил мнение, что представителям оппозиции изначально были не нужны переговоры с властями по поводу согласования акции 3 августа. По его словам, задача оппозиции — сохранить градус ненависти.

Напомним, на субботнем несогласованном митинге в центре Москвы было задержано 1074 человека. Кроме того, возбуждено три уголовных дела о применении насилия к представителям власти.