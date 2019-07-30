Диетолог назвала самый полезный десерт

Она отметила, что свой выбор лучше остановить на мороженом без шоколада или варенья.

Самым полезным десертом является мороженое, при приготовлении которого использовались натуральные продукты — молоко и сливки. Оно способно улучшить настроение при депрессии, рассказала "Аргументам и фактам" врач-диетолог Юлия Чехонина.

Специалист уточнила, что, если сравнивать мороженое с тортом или шоколадом, лучше выбирать первый вариант. По её словам, холодное лакомство подойдёт людям, которые контролируют массу тела, но иногда хотят позволить себе десерт.

Чехонина подчеркнула, что в куске торта или пирожного содержится в три раза больше граммов жира, чем в молочном мороженом. Диетолог напомнила, что лучше ограничиться одной порцией десерта в день. Лучше, если вы остановите свой выбор на мороженом без компонентов, увеличивающих калорийность, таких как шоколад, варенье и сгущёнка.

По мнению российских учёных, самым полезным мороженым с точки зрения диетологии является фруктовое.