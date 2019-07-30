Климкин рассказал, как вышел из себя на встрече с Лавровым

Глава МИД Украины Павел Климкин опроверг информацию о том, что он якобы повздорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. При этом он подтвердил, что их встреча в 2016 году была очень эмоциональной.

Ранее в ряде СМИ заявили, что Климкин поругался с министром иностранных дел России в ходе встречи в "нормандском формате" в 2016 году в Париже.

— Мы не дрались, но это был очень эмоциональный момент, когда мы обсуждали политических заключённых, и в какой-то момент я действительно бросил через стол бумаги, — рассказал Климкин "Укринформу".

Также глава украинского МИДа добавил, что любой человек имеет право на выражение своих эмоций в том случае, если они "настоящие".