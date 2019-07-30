Двухлетний малыш выжил после падения из окна пятого этажа в Крыму

В Керчи двухлетний ребёнок выпал из окна квартиры на пятом этаже. По данному факту проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.
— Ребёнок 2017 года лишь на некоторое время остался без присмотра матери и тут же полез на подоконник, — говорится в сообщении.
Окно в этот момент было открыто, в результате чего малыш упал на землю. В тяжёлом состоянии его доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Москве трёхлетний малыш выжил после падения с 11-го этажа благодаря газону.
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