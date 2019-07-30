Мужчина, толкавший людей под поезд в Германии, страдал психическим заболеванием

Обыск в доме нападавшего не подтвердил версию о его радикальных или идеологических мотивах.

Мужчина, толкнувший под поезд женщину и её восьмилетнего ребёнка во Франкфурте, страдал психическими заболеваниями и проходил лечение в Швейцарии с 2006 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Цюриха.

Отмечается, что 40-летний мужчина является гражданином Эритреи. Обыск в его доме не подтвердил версию о радикальных или идеологических мотивах нападавшего.

Напомним, инцидент произошёл на вокзале немецкого города. Ребёнок погиб, женщину удалось спасти. Полиция возбудила уголовное дело.