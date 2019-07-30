В России утвердили новые правила расчёта прожиточного минимума для пенсионеров

Отныне этот показатель будет рассчитываться, исходя из ситуации в конкретном регионе России.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил новый единый порядок расчёта прожиточного минимума пенсионера (ПМП), чтобы исключить необоснованное занижение показателей, влияющих на доплаты к пенсиям. Об этом он сообщил во время совещания с вице-премьерами, говорится на официальном сайте Правительства России.

Таким образом, согласно новым правилам, при расчёте будет учитываться как ситуация в конкретном субъекте РФ, так и прожиточный минимум пенсионера по стране в целом в первом и втором кварталах текущего года.

Подобное нововведение, считает премьер, позволит не только исключить необоснованное занижение прожиточного минимума пенсионеров, но и приведёт к повышению уровня социальной поддержки пожилых людей.

Ранее Лайф писал, что средний размер пенсии в России в июне этого года составил 14 168 рублей. По данным Росстата, этот показатель увеличился на 6,2%.