Пожар в Самаре распространился на восемь зданий

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Фото © Twitter/MCHS63

Возгорание было локализовано в 20:27 мск, пострадавших в результате случившегося нет.

Пожар в Железнодорожном районе Самары охватил три частных жилых дома и распространился ещё на пять надворных построек, в которых никто не живёт. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Сложность заключается в том, что для строительства применялись горючие материалы, из-за этого активное распространение пламени, — рассказал специалист.

Он отметил, что максимальное развитие возгорания могло произойти из-за того, что о нём поздно сообщили в экстренные службы.

<p>Фото © Twitter/<a href="https://twitter.com/MCHS63/status/1156258073020915712" target="_blank">MCHS63</a></p>

Пожар был локализован в 20:27 мск, пострадавших нет.

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