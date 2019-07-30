Пожар в Самаре распространился на восемь зданий

Возгорание было локализовано в 20:27 мск, пострадавших в результате случившегося нет.

Пожар в Железнодорожном районе Самары охватил три частных жилых дома и распространился ещё на пять надворных построек, в которых никто не живёт. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

— Сложность заключается в том, что для строительства применялись горючие материалы, из-за этого активное распространение пламени, — рассказал специалист.

Он отметил, что максимальное развитие возгорания могло произойти из-за того, что о нём поздно сообщили в экстренные службы.

Пожар был локализован в 20:27 мск, пострадавших нет.