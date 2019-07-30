Путин подписал закон об упрощении получения автономеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно получить регистрационный номер на автомобиль у изготовителя. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно тексту нового закона, специализированные организации и их должностные лица понесут ответственность за умышленное или непреднамеренное искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки, а также нарушение порядка госрегистрации.
Кроме того, закон предусматривает новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за границу. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.
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