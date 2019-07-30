Путин подписал закон об упрощении получения автономеров

Также изменения коснутся регистрации транспортных средств, вывозимых за пределы России.

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам самостоятельно получить регистрационный номер на автомобиль у изготовителя. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту нового закона, специализированные организации и их должностные лица понесут ответственность за умышленное или непреднамеренное искажение регистрационных данных транспортных средств, маркировки, а также нарушение порядка госрегистрации.

Кроме того, закон предусматривает новое регистрационное действие в отношении транспортных средств, вывозимых за границу. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.