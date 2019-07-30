Из-за погоды спасатели не могут взять на буксир яхту, дрейфующую в Белом море

К ней в район Вепревского Маяка идёт научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов".

Спасательное судно из-за непогоды не может взять на буксир яхту, потерявшую ход в Белом море по причине неполадок с винтом. По данным источника Лайфа в экстренных службах, яхту снесло из Мурманского района ближе к Архангельску.

Спасатели не могут подобраться к судну, так как сила ветра в районе составляет до 20–30 метров в секунду. Из-за этого приблизиться к яхте, избежав столкновения, нет возможности.

В настоящий момент яхта находится примерно в девяти километрах от берега, в районе Вепревского Маяка. На судне не работают аккумуляторы и ходовые огни, отсутствует связь.

В непосредственной близости от яхты находится научное судно "Академик Николай Страхов", которое контролирует ситуацию. Также к ней идёт научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов".

Как ранее сообщал Лайф, неполадки с винтом яхты возникли из-за того, что на него что-то намоталось.