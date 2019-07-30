Путин подписал закон, призванный стабилизировать цены на бензин

С 1 июля размер компенсации для бензина составит от 60 до 75%, а для дизтоплива — до 70%.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий корректировку задним числом, с 1 июля 2019 года, параметров демпфирующего механизма, направленного на сдерживание цен на бензин и дизельное топливо. Текст документа размещён на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что нефтяные компании получат компенсацию от государства в виде разницы между экспортной и внутрироссийской ценой на бензин. Эта мера призвана ограничить повышение цен на топливо в России. В случае если цены внутри страны окажутся выше экспортных, сверхприбылью с государством поделятся нефтяники.

С 1 июля этого года размер такой компенсации для бензина составит от 60 до 75%, для дизтоплива — до 70%. С 2020 года — с 50 до 68% для бензина и с 50 до 65% — для дизтоплива.

Подробнее о демпфирующем механизме можно прочитать в материале Лайфа.