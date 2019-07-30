Британия подняла истребители из-за полёта российского Ил-76 в небе над Балтикой

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании 28 июля поднялись с военной базы Эмари в Эстонии и сопроводили российский военно-транспортный самолёт Ил-76. По утверждению британского Министерства обороны, воздушное судно следовало близ эстонского воздушного пространства.
— Наш персонал, развёрнутый в Эстонии и по всему миру, всегда готов отреагировать на любой сценарий, мы продолжаем нашу приверженность союзникам по НАТО, — заявил глава ведомства Бен Уоллес.
On Sunday @RoyalAirForce Typhoon fighter jets operating from Ämari Air Base in Estonia launched to intercept a Russian IL-76 military transport aircraft that was flying close to Estonian airspace #WeAreNato https://t.co/5aeytFNmRC pic.twitter.com/1hFJM6DHR9— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 30, 2019
Ранее Лайф сообщал, что самолёты НАТО провели разведку у западных границ РФ.
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