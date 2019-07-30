Британия подняла истребители из-за полёта российского Ил-76 в небе над Балтикой

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Фото © Twitter/DefenceHQ

Истребители Королевских военно-воздушных сил Великобритании 28 июля поднялись с военной базы Эмари в Эстонии и сопроводили российский военно-транспортный самолёт Ил-76. По утверждению британского Министерства обороны, воздушное судно следовало близ эстонского воздушного пространства.

— Наш персонал, развёрнутый в Эстонии и по всему миру, всегда готов отреагировать на любой сценарий, мы продолжаем нашу приверженность союзникам по НАТО, — заявил глава ведомства Бен Уоллес.

Ранее Лайф сообщал, что самолёты НАТО провели разведку у западных границ РФ.

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