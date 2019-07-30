Автомобили Месси и Суареса "заминировали" телефонные террористы

Футболисты припарковали машины у аэропорта, а сами отправились отдыхать на Ибицу.

Испанская полиция проверила автомобили футболистов "Барселоны" Лионеля Месси и Луиса Суареса на предмет наличия взрывчатки. Ранее в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о том, что машины заминированы. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Автомобили игроков были припаркованы у аэропорта Эль-Прат в ожидании владельцев: Месси и Суарес отдыхают на Ибице. Осмотр автомобилей осуществлялся силами сотрудников полиции, спецслужб аэропорта, а также кинологов со специальными собаками.

В итоге взрывчатые вещества не были найдены. В полиции предполагают, что этим могли воспользоваться телефонные террористы. Отмечается, что Суарес вернётся из отпуска 31 июля. Месси же прибудет в Барселону не раньше 4 августа.

Отдых на Ибице складывается для аргентинца не слишком спокойно. На днях на звезду футбола было совершено нападение.