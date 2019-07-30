Причиной пожара в жилом районе Самары стала детская шалость

Причиной крупного пожара в Железнодорожном районе Самары стала детская шалость с огнём. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

— В ходе предварительной проверки по факту пожара установлено с помощью камер видеонаблюдения, что причиной пожара послужила детская шалость с огнём, — цитирует "Интерфакс" начальника ГУ МЧС РФ по Самарской области Олега Бойко.

Ранее сообщалось, что огонь распространился на восемь зданий. Пожар был локализован в 20:27 мск, пострадавших нет.