Частный детектив Йозеф Реш из Германии заявил, что пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, однако получил отказ. В комментарии РИА "Новости" он заявил, что опасается за свою жизнь и из-за угроз настаивал на публичной передаче данных.

Это условие детектива не устроило голландскую прокуратуру. В итоге на сайте своей фирмы Реш опубликовал открытое письмо к Совместной следственной группе (ССГ) и прокурору Фреду Вестербеку.

По словам детектива, он готов предоставить ССГ сведения об информаторе, наименование "учреждения", в котором тот работал, а также заметки спецслужб об инциденте в письменном виде.

Реш подчеркнул, что имеющихся у него данных нет среди опубликованной ССГ доказательной базы.

Напомним, Boeing 777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. В результате катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Киев заявляет, что ракета была выпущена ополченцами. Донецк это опровергает. По данным российских специалистов, в самолёт попала ракета, вывезенная на Украину в 1986 году.

Как писал Лайф, международные следователи установили личности четырёх человек, которые подозреваются в причастности к крушению лайнера. По словам родственницы одной из жертв катастрофы, в их числе трое россиян и один украинец. В Москве выводы назвали голословными. Российская сторона и ранее отмечала зависимость ССГ от некомпетентных источников.