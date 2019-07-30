В "Турпомощи" прокомментировали данные о десятках умерших в Анталье россиян

Директор ассоциации призвал проходить медобследование перед поездками за границу.

Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко поддержал решение опубликовать информацию о туристах, умерших в Турции в этом году.

— На мой взгляд, нужно бить тревогу, когда скончался даже один человек, но, если мы хотим воздействовать на наших туристов, необходима такая шоковая информация, — приводит издание NationNews слова Осауленко.

Также глава "Турпомощи" рекомендовал россиянам проходить медобследование перед поездкой за границу.

Ранее генконсул РФ Олег Рогоза заявил, что с начала года в Анталье умерли десятки граждан России.