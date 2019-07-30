Кличко записал видеообращение к Зеленскому и пожаловался на главу его офиса

Градоначальник подчеркнул, что не относится к блоку экс-главы государства Петра Порошенко и добросовестно выполняет свои обязанности.

Мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на обвинения руководителя Администрации Президента Незалежной Андрея Богдана и записал видеообращение к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Видео было опубликовано в "Фейсбуке".

В своём обращении он назвал чушью слова Богдана и раскритиковал его призыв подать в отставку.

— Если власть будут представлять лгуны и непрофессионалы, как Андрей Богдан, — о каких новых стандартах в политике можно говорить? — возмутился он.

Градоначальник подчеркнул, что не относится к блоку экс-главы государства Петра Порошенко и добросовестно выполняет свои обязанности. Он добавил, что трудится не ради должности, а "борется за страну, самоуправление и киевлян".

Ранее руководитель Офиса президента Незалежной Андрей Богдан также заявил, что столицей Украины фактически управляет не Кличко, а несколько "смотрящих" из Киевсовета.

Также Лайф сообщал, что Администрация Президента Украины Владимира Зеленского направила в правительство страны обращение с просьбой рассмотреть возможность отставки Виталия Кличко с поста градоначальника. Кроме того, мэра подозревают в земельных махинациях.