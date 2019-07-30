Полиция Москвы будет оперативно реагировать на провокации в ходе акции 3 августа

Столичная полиция будет оперативно реагировать на все провокации, которые возможны в ходе несогласованного митинга 3 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Правоохранители предупредили участников и организаторов акции о необходимости соблюдения закона, а также обратили внимание, что в ходе несогласованного митинга возможно использование аэрозолей раздражающего действия.

— Столичная полиция будет оперативно реагировать на правонарушения и предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка и безопасности граждан, — заявили в московском главке МВД РФ.

Напомним, представители Либертарианской партии прекратили переговоры с мэрией Москвы относительно акции протеста 3 августа, так как их не устроил предложенный властями вариант проведения.

По мнению члена Совета по правам человека Кирилла Кабанова представителям оппозиции изначально не нужны были переговоры с властями по поводу согласования акции 3 августа. По его словам, задача оппозиции — сохранить градус ненависти.