В Японии учёные получили разрешение на создание гибридов человека и мыши

В Японии группе учёных из Университета Токио дали разрешение на проведение опытов над человеческими и мышиными эмбрионами, пишет журнал The Nature.

Как уточняется, биолог Хиромицу Накаучи, возглавляющий группу, планирует в дальнейшем имплантировать подобных эмбрионов суррогатным матерям-животным.

Цель эксперимента — научиться воспроизводить животных с органами, состоящими из человеческих клеток, которые в дальнейшем можно будет пересаживать людям.

Отмечается, что до 1 марта 2019 года в Стране восходящего солнца на подобные эксперименты с участием эмбрионов, содержащих клетки человека, действовал запрет. Не разрешалось проводить и опыты со смешанными эмбрионами дольше 14 дней. В июле 2019 года Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий пересмотрело это решение.