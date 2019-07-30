Пьяный мужчина до смерти избил друга на детской площадке в Москве — видео 18+

Видео не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим совершеннолетия, а также особо чувствительным людям.

На детской площадке в центре Москвы подвыпивший мужчина до смерти избил ногами своего знакомого. В распоряжении Лайфа оказалось видео инцидента, который произошёл ещё 22 июля.

Незадолго до случившегося компания распивала крепкие напитки на детской площадке. В какой-то момент между участники возник конфликт, который перерос в драку. Через несколько мгновений один из её участников упал на землю, а его знакомый принялся добивать его ногами.

Любопытно, но, нанося удары, он позировал на камеру, улыбался и что-то говорил оператору данного ролика. После серии мощных ударов ногами преступник поднял свою жертву и кинул на землю.

Пострадавший скончался в больнице 30 июля. При этом перечисление всех его травм заняло у врачей более десяти строчек.

Полиции удалось задержать виновника драки. Им оказался 32-летний уроженец Украины, который подрабатывал разнорабочим в столичной автомастерской.