Она считала главным делом своей жизни сохранение наследия великих родителей, деятелей русского авангарда.

В Москве на 94-м году жизни умерла художница Варвара Родченко. Об этом сообщила директор Мультимедиа арт музея Ольга Свиблова.

— Двадцать седьмого июля в Москве скончалась Варвара Александровна Родченко — дочь великих художников русского авангарда Александра Родченко и Варвары Степановой. Она прожила долгую и невероятно достойную жизнь. С ней ушла эпоха, это огромная утрата для русской культуры, — рассказала Свиблова.

Отпевание и похороны планируется провести 31 июля в Москве. Директор музея поясняет, что в последние годы художница болела и практически потеряла зрение.

Однако, отмечает Свиблова, она не оставила дело всей жизни — сохранение наследия своих великих родителей. "Она всё помнила, знала руками каждую работу". Руководитель музея подчёркивает, что Варвара Александровна была бесконечно преданным искусству человеком.

Напомним, Варвара Родченко, родившаяся в 1925 году в Москве, начала заниматься живописью с 1943 года. В 1948 году она окончила Московский полиграфический институт. К тому времени женщина оформляла лучшие издания того времени — журналы "Юность", "Советский экран", множество книг, фотоальбомов и плакатов. Любимыми жанрами художницы были фотомонтаж и фотографика.