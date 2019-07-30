В Саратове завели дело на подростка по факту осквернения Вечного огня

Полиция города Маркса Саратовской области возбудила уголовное дело на подростка, справившего нужду на мемориале Вечного огня. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ.

— В отношении одного из молодых людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 244 УК РФ "Осквернение мест захоронения, совершённое в отношении скульптурного сооружения, посвящённого борьбе с фашизмом", — цитирует сообщение РИА "Новости".

По предварительным данным, подозреваемому грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Напомним, ранее в городе Марксе Саратовской области подросток справил нужду на мемориале Вечного огня. Нарушителя и его друга задержали, ведутся поиски их третьего сообщника. Мать осквернившего мемориал призналась Лайфу, что её сын всегда был спокойным и сейчас не понимает, почему так поступил.