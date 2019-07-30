МИД РФ призвал владельца Nika Spirit оспаривать в суде арест судна

Оспаривать арест российского танкера Nika Spirit Украиной должен владелец судна, а МИД РФ будет следить за ситуацией. Об этом в эфире радиостанции "Коммерсант FM" заявил заместитель главы ведомства Григорий Карасин.

Он подчеркнул, что, так как судно находится в частном владении, всё должна решить именно судебная инстанция.

— Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу, — заявил Карасин.

Представитель дипведомства уточнил, что для Москвы главным было освободить моряков с задержанного судна.

Напомним, днём 25 июля СБУ задержала российский танкер Nika Spirit. Как утверждают в СБУ, ранее судно называлось NEYMA, осенью 2018 года оно якобы блокировало украинские военные корабли "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" в Керченском проливе.

30 июля главный военный прокурор Незалежной Анатолий Матиос сообщил, что Украина арестовала российский танкер.