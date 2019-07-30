Вторник в Москве стал самым холодным днём июля

Вторник в столице стал самым холодным днём с начала июля, однако в среду москвичей ждёт ещё более холодная погода. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на главного специалиста Московского метеобюро Татьяну Позднякову.

— В 16:00 в Москве температура была 16,1 градуса. Действительно, сегодняшний день с такой температурой оказался самым холодным в этом июле, — поясняет специалист.

По её словам, среднесуточная температура — на шесть градусов ниже климатической нормы. Но в среду ожидается ещё бóльшая прохлада.