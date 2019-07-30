В результате взрыва в Пакистане погибло пять человек

В результате взрыва на рынке в пакистанском городе Кветта погибло пять человек, ещё 34 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Dunya News.

По предварительной информации, целью нападавших была машина правоохранителей, которая полностью уничтожена. Повреждения получили мотоциклы, другие автомобили, а также магазины.

Сейчас все пострадавшие госпитализированы. Выясняются обстоятельства ЧП.