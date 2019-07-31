Совбез Турции решительно настроен в отношении создания зоны безопасности в Сирии

Отмечается, что Анкара нацелена на обеспечение мира и стабильности в Средиземноморском регионе.

Турция намерена создать безопасную зону вдоль своих границ на севере Сирии. Об этом сообщается в коммюнике, утверждённом по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции.

— [В ходе заседания] было вновь заявлено о нашей решимости прилагать все возможные усилия для создания "мирного коридора" в рамках обеспечения безопасности нашей границы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что позиция Турции по Восточному Средиземноморью базируется на стремлении обеспечить мир и стабильность в регионе и, кроме того, внести свой вклад в развитие регионального сотрудничества. Анкара планирует придерживаться позиции защиты интересов Турции и ТРСК (самопровозглашённая Турецкая Республика Северного Кипра), ссылаясь на нормы международного права.

Дискуссия о создании буферной зоны ведётся с 2013 года в связи с кризисом в Сирии. На тот момент рассматривался вариант бесполётной зоны и зоны безопасности на территории страны, где могли укрываться беженцы.

На прошлой неделе американской межведомственной делегации не удалось договориться с турецкими официальными лицами о создании зоны безопасности. Точкой преткновения стал вопрос о глубине зоны и её кураторе. Анкара настаивала на глубине от 30 до 40 км.

На той же неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что, если на переговорах не будет достигнуто соглашение, Анкаре придётся формировать зону безопасности в одиночку.