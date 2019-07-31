Генпрокуратура Украины вызвала на допрос четырёх судей окружного суда Киева

По данным следствия, председатель суда Вовк вместе с другими судьями выработали схему, не позволяющую Высшей квалификационной комиссии судей провести обязательную квалификационную оценку.

Генеральная прокуратура Незалежной вызвала на допрос четырёх судей окружного админсуда Киева для предъявления обвинений по делу об оказании давления на министерства и ведомства. Об этом сообщила глава пресс-службы генпрокурора Лариса Сарган.

— Судьи ОАСК П. Вовк, Е. Аблов, И. Шепитко и И. Погребниченко вызваны в ГПУ для проведения процессуальных действий — вручения подозрения [предъявления обвинения] и допроса — на 2 августа 2019 года на 14:00, — написала Сарган в "Фейсбуке".

По данным следствия, председатель суда Вовк вместе с другими судьями выработали схему, не позволяющую Высшей квалификационной комиссии судей провести обязательную квалификационную оценку. В связи с этим в окружном суде были проведены обыски.

Сам Вовк возмутился, что о повестке "узнал из фейсбука Ларисы Сарган, а не так, как это должно быть в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса". При этом он подчеркнул, что его не пугает вручение подозрения.

— Это вымышленное и бесперспективное дело является последней попыткой старой власти вмешаться в судейскую независимость, — отметил он в своём посте в "Фейсбуке".

Окружной админсуд Киева известен резонансными решениями: отмена присвоения двум украинским проспектам имён Бандеры и Шухевича, отмена национализации "Приватбанка". Ранее суд также приостановил переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в "Русскую церковь на Украине".