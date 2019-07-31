Небензя обвинил ООН в замалчивании количества жертв террористов в Сирии

Постоянный представитель РФ также призвал организацию не распространять непроверенные данные.

Постпред России в ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности обвинил организацию в замалчивании реального числа жертв террористов.

В ответ на заявление замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Марка Лоукока относительно того, что Россия якобы использует тактику "выжженной земли" в Сирии, Небензя отметил активизацию террористов из группировки "Хайат тахрир аш-Шам"* и их вылазки в Идлибе. Представитель РФ также обратил внимание на наращивание ячейкой военного потенциала, а именно увеличения числа иностранного оружия, летательных аппаратов и систем залпового огня.

— Марк Лоукок как-то сегодня скромно умолчал о том, сколько гражданских лиц погибло от ударов террористов, — подчеркнул дипломат, призвав замгенсека ООН прекратить распространять непроверенные данные.

Небензя напомнил, что РФ неоднократно предлагала ООН проверять информацию через работающий в Сирии Центр по примирению враждующих сторон.

Российский дипломат пояснил, что Москва продолжает работать над установлением в Сирии мира, в то время как западные коллеги стремятся сохранить террористический анклав в Идлибе.

Напомним, Идлиб является последней сирийской провинцией, находящейся под контролем террористических группировок.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.