СМИ: На яхту российского предпринимателя напал корсиканец

Незваный гость добрался до судна вплавь и, забравшись на борт, держался крайне агрессивно.

Вооружённый ножом житель Корсики напал на яхту, на которой якобы находился российский бизнесмен вместе со своей семьёй. Об этом сообщает издание Corse Matin.

По предварительным данным, нападение произошло около 7:30 утра (8:30 по мск), в двух километрах от порта Таверна.

Имя россиянина, который, по данным издания, занимает руководящую должность в предприятии, связанном с транспортной сферой, не уточняется. Всего на яхте находилось шесть пассажиров и семь членов экипажа, не являющихся гражданами РФ.

В издании отметили, что, по имеющейся информации, напавший — местный житель Корсики. Он якобы добрался до судна вплавь и, забравшись на борт, действовал крайне агрессивно.

— Свидетели сообщили, что он размахивал ножом, однако прокуратура Бастии этого не подтверждает, — уточнили в издании.

Отмечается, что двум членам экипажа удалось обезвредить незваного гостя, а пострадавшего доставили в больницу Бастии. В настоящее время жандармы беседуют с экипажем.

Как уточняет РИА "Новости", в Посольстве РФ в Париже заявили, что пока никаких обращений, связанных с инцидентом, не поступало.