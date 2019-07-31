Суд в США закрыл дело по иску демократов к России

Американский суд закрыл дело, согласно которому демократы обвиняли Россию, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа во взломе сайта партии на президентских выборах 2016 года. Информация об этом следует из судебных документов.

— Суд рассмотрел аргументы всех сторон… Аргументы или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП (Национальный комитет Демократической партии. — Прим. Лайфа) отклонена… Клерку поручено закрыть это дело, — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2018 года Демократическая партия США подала иск в суд, в том числе на Правительство России, Главное управление Генштаба ВС России, а также предпринимателей отца и сына Агаларовых. Их обвинили в причастности к хакерским атакам в 2015 и 2016 годах.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера, подтвердивший, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году.