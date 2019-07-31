Суд в США закрыл дело по иску демократов к России

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Фото © Pixabay

Американский суд закрыл дело, согласно которому демократы обвиняли Россию, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа во взломе сайта партии на президентских выборах 2016 года. Информация об этом следует из судебных документов.

Суд рассмотрел аргументы всех сторон… Аргументы или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП (Национальный комитет Демократической партии. — Прим. Лайфа) отклонена… Клерку поручено закрыть это дело, — говорится в сообщении.

Напомним, в апреле 2018 года Демократическая партия США подала иск в суд, в том числе на Правительство России, Главное управление Генштаба ВС России, а также предпринимателей отца и сына Агаларовых. Их обвинили в причастности к хакерским атакам в 2015 и 2016 годах.

Ранее Министерство юстиции США опубликовало отредактированный доклад специального прокурора Роберта Мюллера, подтвердивший, что "ни один американец", в том числе и из штаба Дональда Трампа, не был в сговоре с Россией во время президентских выборов в 2016 году.

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