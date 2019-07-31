В Apple отметили снижение чистой прибыли на 8,4%

В корпорации Apple представили отчёт, свидетельствующий о сокращении чистой прибыли компании на 8,44% за девятимесячный период 2018–2019 финансового года. Соответствующее заявление опубликовали на сайте компании.

Как уточняется, выручка корпорации за отчётный период уменьшилась на 16,55% до 196,134 миллиарда долларов, в то время как разводненная выручка в пересчёте на акцию составила 8,86 доллара. Год назад данный показатель составлял 8,99 доллара.

По итогам третьего квартала чистая прибыль корпорации по сравнению с этим же периодом год назад снизилась на 12,8%, составив 10,044 миллиарда долларов. Выручка Apple за этот период выросла на 1,02% до 53,809 миллиарда долларов.

Ранее Лайф сообщал, что главный дизайнер Apple сэр Джонатан Айв покинет организацию в качестве сотрудника до конца текущего года и займётся реализацией собственных проектов.