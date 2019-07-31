Москвичей пригласили отметить в зоопарке день рождения панд Жуи и Диндин

В столичном учреждении планируется провести целую праздничную программу в честь "именинников".

Московский зоопарк, отдавая дань китайской традиции, отметит день рождения больших панд, на котором "именинников" угостят праздничным тортом, сделанным изо льда с кусочками моркови, бамбука и яблок. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

— День рождения больших панд Московский зоопарк отметит в китайской традиции. В павильоне для именинников разложат подарки в красочных пакетах и коробках. Подарочная упаковка будет сделана из шуршащего картона, с которым панды очень любят играть. Содержимое подарков угадать несложно. Это любимое лакомство панд — морковь в бамбуковых трубочках, — приводятся слова гендиректора зоопарка Светланы Акуловой.

По её словам, зоологи также сделают торты с цифрами, соответствующими возрасту каждого именинника. Вес каждой порции десерта для больших панд составит порядка 10 килограммов.

Согласно информации на сайте, праздничная программа начнётся в 11:45. Посетители смогут увидеть китайских барабанщиков у главного входа в зоопарк. В полдень оттуда стартует традиционное для Китая шествие с символом страны — бумажным драконом.

Далее гостям предложат собраться в 12:15 у павильона для главной части программы, которая состоит из исполнения праздничной песни на русском и китайском языках. После этого Жуи и Диндин выпустят в уличные вольеры, где им преподнесут подарки, а также специально сделанные лакомства.

У павильона "Фауна Китая" с 11:45 до 12:45 будет работать специальная зона, позволяющая посетителям узнать об истории и традициях китайской чайной церемонии, а также бесплатно продегустировать пуэр, молочный улун, те гуань инь и улун ли шань.

Также Московский зоопарк приглашает гостей на выставку художника-анималиста Анны Донченко, посвящённую большим и малым пандам, обитающим в столичном учреждении. В 17:00 начнётся экскурсия "Гости из Поднебесной", во время которой гиды расскажут о представителях китайской фауны.

Напомним, что появившаяся на свет 30 июля 2017 года Диндин и панда Жуи, родившийся 31 июля 2016 года, обитают в Московском зоопарке в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Однако юридически, как и все большие панды, они являются собственностью Китая. Их детёныши, которых в перспективе планирует получить зоопарк, также должны будут вернуться на родину после достижения четырёхлетнего возраста.

Ранее в Московском зоопарке рассказывали о любимых занятиях Жуи и Диндин, а также о становлении характера больших панд.