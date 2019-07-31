СМИ: В Минсельхозе прогнозируют сохранение летних цен на овощи до декабря

По словам специалистов, сохранить летние цены удастся до начала зимы, однако пока не приходится говорить о том, что огурцами и помидорами смогут обеспечить всех жителей страны.

В Минсельхозе ожидают, что рост тепличных овощей в 2019 году увеличится на 38,5% и составит 1,4 миллиона тонн, что позволит дольше сохранять летние цены. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточняется, главным образом прогноз относится к огурцам и помидорам. В соответствии с данными Росстата, в 2018 году в теплицах удалось вырастить больше миллиона тонн овощей — рекордный показатель за последние 10 лет.

Однако, судя по оценкам экспертов, текущий год станет более урожайным.

Отмечается, что за период с 2014 до 2018 года удалось построить и усовершенствовать больше тысячи гектаров высокотехнологичных теплиц. Именно с этим сотрудники ведомства связывают увеличение количества урожая.

— Учитывая, что новые теплицы по своим производственным показателям существенно превосходят ранее построенные, объёмы производства по сравнению с 2014 годом увеличились на 65%, — цитирует свой источник издание "Известия".

По словам специалистов, сохранить летние цены удастся до декабря, однако пока не приходится говорить о том, что огурцами и помидорами смогут обеспечить всех жителей страны.