В Минобороны Японии выразили "крайнее сожаление" из-за нового запуска ракет КНДР

Новый запуск северокорейских снарядов может стать потенциальным нарушением действующих резолюций Совета Безопасности ООН и вызывает крайнее сожаление. Об этом сообщает министр обороны Японии Такэси Ивая, чьи слова приводит агентство Kyodo.

— Если это были баллистические ракеты, то запуск является нарушением действующих резолюций ООН. И это заслуживает крайнего сожаления, — заявляет глава японского МИД.

Напомним, что в японском оборонном ведомстве пояснили, что выпущенные КНДР снаряды не достигли территориальных вод Страны восходящего солнца, упав в море.

Ранее в Южной Корее сообщили о запуске неопознанных снарядов со стороны КНДР, пуск был зафиксирован с полуострова Ходо.