Британского 86-летнего фермера арестовали за убийство жены с задержкой в 37 лет

Полиция обнаружила у него дома человеческие останки, помещённые в септический резервуар.

В Великобритании арестован 86-летний фермер, подозревающийся в убийстве жены в 1982 году. Об этом сообщает The Daily Mail.

Супруга фермера пропала 37 лет назад. Опрошенные полицией соседи рассказывали, что мужчина уверял их, будто его жена уехала в Испанию и не вернулась. Однако местные жители полагали, что женщина совершила самоубийство.

Правоохранители обыскали дом фермера, обнаружив в нём останки неизвестного человека, помещённые в септический резервуар. Анализ частей тела всё ещё проводится, однако полиция уверена, что в резервуаре находятся кости пропавшей женщины.

Отмечается, что убийца продал свой дом и переехал в новый, неподалёку от места преступления. Мотивы убийства пока не сообщаются.