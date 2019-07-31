В Австралии в девочку на американских горках врезалась птица — видео

Юная посетительница тематического парка Movie World в Австралии чудом избежала серьёзных травм, столкнувшись с ибисом во время катания на американских горках DC Rivals. Об инциденте сообщает Daily Mail.

Как уточняется, рядом с девочкой по имени Пейдж в момент происшествия находился её дядя. Столкновение с птицей не принесло гостье парка никаких серьёзных травм, однако на плече у неё осталась царапина. О состоянии птицы не сообщается, однако известно, что из-за инцидента она "подарила" Пейдж несколько перьев.