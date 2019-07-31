Во Франции на борьбу с возгоранием направлено около 200 пожарных

Отмечается, что в южном департаменте Гар также бушует огонь, охвативший 480 га кустарника и сельхозкультур.

Порядка 200 пожарных борются с новым возгоранием на юге Франции. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Начавшийся вечером вторника пожар в коммуне Монбазен департамента Эро распространился на 30 га, повредив при этом четыре здания.

#FeuxDeForets #Generac toujours en cours.

476HA parcourus,189 largages d'avions, 465 #Sapeurs #Pompiers ,190 évacuations préventives. Pas de blessés. Aucune habitation touchée pour l instant. Feu non maîtrisé. pic.twitter.com/SIURtEcseD — SapeursPompiers Gard (@pompiersdugard) July 30, 2019

— Работа персонала трудная, учитывая ночь, которая замедляет продвижение наземных средств и не позволяет использовать авиасредства, а также присутствие сильного ветра, но около 200 пожарных мобилизовано, чтобы остановить распространение огня, — рассказали сотрудники департамента Эро.

Пожар также продолжается и в департаменте Гар на юге Франции. Согласно информации префектуры департамента, сгорело почти 480 га кустарника и сельхозкультур. Эвакуировано 190 человек.

Напомним, что на прошлой неделе в городах Франции были установлены абсолютные температурные рекорды более чем в 50 городах. Вслед за аномальной жарой пришла засуха, а также высокая вероятность лесных пожаров.