В Госдуме призвали Киев объяснить заявления о ракетах, способных достичь Москвы

В нижней палате парламента также напомнили о "несамостоятельности" Незалежной и возможности получить подобное оружие лишь от членов НАТО.

Украинским властям необходимо объяснить заявление действующего генерала Василия Богдана о необходимости создания ракет, способных "достичь Москвы". Об этом в беседе с RT заявил первый зампред Комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

Он подчеркнул, что для создания подобных средств у Киева сегодня нет достаточных средств. Кроме того, Шерин напомнил о "несамостоятельности" Незалежной и возможности получить подобное оружие лишь от членов НАТО.

— Необходимо, чтобы украинский посол дал по этому поводу объяснения. Выборы прошли, и списать такие высказывания на погоню за голосами уже нельзя. Богдан говорит о том, что Украине нужны ракеты для поражения целей на территории России. Я бы всерьёз задумался на предмет его соответствия занимаемой должности, — отметил парламентарий.

Ранее Лайф рассказывал, что ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан заявил, что Киеву нужны ракеты для удара по Москве.