Трамп оценил решение суда США об отклонении иска о "сговоре с Россией"

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Фото © Instagram/realdonaldtrump

Американский лидер отметил, что это событие свидетельствует об окончании "охоты на ведьм".

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал важным событием постановление американского суда об отклонении иска Национального комитета Демократической партии по делу о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в президентские выборы, прошедшие в США в 2016 году. Своими мыслями президент поделился в "Твиттере".

Это действительно важное событие, учитывая, что речь идёт об очень уважаемом судье, назначенном [бывшим] президентом [Биллом] Клинтоном, — подчеркнул он.

Напомним, ранее американский суд закрыл дело, согласно которому демократы обвиняли Россию, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа во взломе сайта партии на президентских выборах 2016 года.

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