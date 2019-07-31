Трамп оценил решение суда США об отклонении иска о "сговоре с Россией"

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал важным событием постановление американского суда об отклонении иска Национального комитета Демократической партии по делу о якобы имевшем место "российском вмешательстве" в президентские выборы, прошедшие в США в 2016 году. Своими мыслями президент поделился в "Твиттере".
— Это действительно важное событие, учитывая, что речь идёт об очень уважаемом судье, назначенном [бывшим] президентом [Биллом] Клинтоном, — подчеркнул он.
Напомним, ранее американский суд закрыл дело, согласно которому демократы обвиняли Россию, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа во взломе сайта партии на президентских выборах 2016 года.
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