В Сеуле рассказали, что ракеты Пхеньяна пролетели 250 километров

Ракеты КНДР, запущенные 31 июля, пролетели 250 километров, сообщает японское агентство Kyodo со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

По предварительным данным, новые ракеты отличаются от тех, что были запущены на прошлой неделе.

Напомним, ранее стало известно, что на территории КНДР был произведён запуск нескольких ракет. Позднее стало известно, что они не достигли территориальных вод Японии. В Стране восходящего солнца новость о запуске встретили с "крайним сожалением".