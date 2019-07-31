Air Canada продлила запрет на полёты Boeing 737 MAX

Предыдущий запрет завершается 1 августа. Перевозчик уже скорректировал расписание с учётом изменений.

Канадская авиакомпания Air Canada продлила запрет на полёты самолётов типа Boeing 737 MAX. Об этом сообщает телеканал Global News.

Отмечается, что теперь лайнеры данного типа не поднимутся в воздух в цветах канадского перевозчика до 8 января 2020 года. Предыдущий запрет завершается 1 августа. Перевозчик уже скорректировал расписание с учётом изменений.

Добавим, что в Канаде самолёты Boeing 737 MAX использовали сразу три авиакомпании: Air Canada, WestJet и Sunwing.

Напомним, запреты на полёты Boeing 737 MAX произошли после двух авиакатастроф с самолётами данного типа. 10 марта 2019 года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.