Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию придёт тепло

Тепло и свежий воздух из Средиземноморья ожидаются в Центральной России уже в конце следующей недели, рассказали сотрудники Гидрометцентра.

По их словам, на изменение погоды повлияет южноевропейский циклон, который пока лишь зарождается.

— Он принесёт и тепло, и свежий воздух средиземноморского происхождения. Но только в конце следующей недели, — цитирует сообщение РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что 30 июля в столице зафиксировали самую низкую температуру с начала июля, однако 31 июля москвичам пообещали ещё более холодную погоду.