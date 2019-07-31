В одном из сёл Хабаровского края вода ушла из подтопленных домов

В селе Удское Хабаровского края вода ушла из подтопленных домов, сообщает региональный главк МЧС.

Отмечается, что за шесть часов уровень воды в реке Уда снизился на 34 сантиметра и составляет 710 см. В настоящее время в селе подтопленными остаются лишь две придомовые территории.

По данным ведомства, сейчас жители Удского возвращаются в свои дома, которые они были вынуждены оставить ранее из-за массовой эвакуации жителей села.

Напомним, 30 июля власти Хабаровского края ввели на территории региона режим ЧС из-за сильных осадков и паводков.